Киев, , 14:02 — REGNUM Киев намерен приложить все усилия для того, чтобы сорвать строительство газопровода «Северный поток — 2» в Германию, работы по которому приостановлены из-за санкций США. Об этом в интервью РБК заявил глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

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По его словам, в достижении этой цели Украина рассчитывает на помощь Евросоюза, так как этот «проект имеет явный политический характер и идет вразрез с европейскими принципами солидарности».

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Макогон подчеркнул, что в случае завершения Россией строительства газопровода «Северный поток — 2», транзит газа через Украину после 2025 года остановится, так как у Газпрома не останется причин продлевать его. По словам главы оператора ГТС, тарифы на прокачку газа являются «абсолютно конкурентоспособными», поэтому прекращение сотрудничества будет связано только с политикой.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за введённых властями США санкции против евросоюзных компаний, которые участвовали в строительстве «Северного потока — 2», строительство газопровода, который готов почти на 90%, остановилось. При этом российские власти заявили, что газопровод всё равно будет достроен собственными силами. Чтобы завершить «Северный поток — 2» осталось проложить 160 километров трубопровода по двум ниткам.

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