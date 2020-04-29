Москва, , 13:55 — REGNUM Крупные учения двух армий с созданием коалиционных группировок войск пройдут в текущем году на центральноазиатском стратегическом направлении. Об этом заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу 29 апреля на коллегии военного ведомства.

Он отметил, что на этом направлении командование Центрального военного округа продолжает совершенствовать систему управления и подготовки войск. В 2020 году запланировано на 13% больше мероприятий по оперативной подготовке, на 9% больше — по мобилизационной и на 36% больше — по боевой.

В результате будет проведено двустороннее командно-штабное учение на местности двух армий с созданием коалиционных группировок войск.

Российские военные при этом тесно взаимодействуют с армиями стран ОДКБ и ШОС. Количество мероприятий совместной подготовки выросло на 14% относительно 2019 года, добавил Шойгу.

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