Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM «Глупость и измена власти» привели к массовому заражению медиков в нескольких петербургских больницах. Об этом заявил 29 апреля беспартийный депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник на пленарном заседании городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Резник напомнил, что и губернатор Александр Беглов, и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров («Единая Россия») неоднократно именовали борьбу с распространением коронавируса «войной».

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«Получается, что действия власти — это и глупость, и измена в одном флаконе. Ну разве можно было принимать такие решения, которые привели практически к массовому заражению или опасности такого заражения для врачей Санкт-Петербурга? Ведь все же мы это знаем, видим эти сигналы из разных стационаров, больниц, видим эти видео, видим эти письма, видим желание власти заткнуть рот, уволить медиков. Друзья мои, а кто будет лечить граждан, если мы сегодня не заступимся?» — заявил Резник.

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Он также считает, что повестка заседания городского парламента на 29 апреля «демонстрируют абсолютную неадекватность региональной власти ‑ и правительства, и Заксобрания — тем вызовам, которые сегодня стоят перед городом». Резник имел в виду внесенные Смольным законопроекты о перевозке беспризорников по странам СНГ и спортивном любительском рыболовстве.

«Это очень, конечно, своевременно», — иронично заметил Резник.

Он также раскритиковал двухнедельные каникулы, которые объявило себе Заксобрание, отменив пленарное заседание 6 мая вместо того, чтобы позвать на него для доклада профильного вице-губернатора Олега Эргашева.

Напомним, массовые заражения медицинских работников были зафиксированы, в частности, в Александровской, Мариинской больницах, Институте им. Вредена.

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