Душанбе, , 13:47 — REGNUM Новорождённым таджикистанцам запретили давать фамилии, заканчивающиеся на «ов», «ова», «ев», «ева» и вписывать в документы отчество с «ович», «овна», «евич» и «евна». Соответствующие поправки к закону «О государственной регистрации актов гражданского состояния» приняла нижняя палата Таджикистана сегодня, 29 апреля.

Теперь фамилии должны оканчиваться на «и», «зод», «зода», «он», «ён», «ёр», «ниё» и «фар», а также «пур» для мальчиков и «духт» для девочек. Нововведение касается только детей, рождённых после принятия поправок. Так руководство страны решило популяризовать «возрождение национальных имён».

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Как отметил глава минюста страны Музаффар Ашуриён, представители нацменьшинств могут выбирать суффиксы к фамилии и отчеству своих детей на своё усмотрение.

Напомним, ранее в Таджикистане подобная инициатива уже имела место в законодательстве, однако носила рекомендательный характер.

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