Ташкент, , 13:43 — REGNUM Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) 28 апреля опубликовала очередной доклад, в котором оценивается состояние свободы вероисповедания в мире в 2019 году, сообщает МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство республики отмечает, что впервые с 2005 года данная комиссия не стала предлагать Госдепартаменту относить Узбекистан к списку «стран, представляющих особую обеспокоенность в сфере религиозных свобод» (CPC).

«Данное решение стало признанием прогресса в Узбекистане, поскольку с 2005 года комиссия указывала на необходимость включения страны в «черный список» нарушителей религиозных свобод несмотря на то, что Госдепартамент вывел республику из CPC в декабре 2018 года и отнес к «специальному списку наблюдения», отмечается в сообщении.

В докладе подчеркивается, что Узбекистан предпринял значительные шаги по улучшению условий свободы вероисповедания и «при президенте Шавкате Мирзиёеве правительство прекратило давнюю практику рейдов религиозных общин за их незарегистрированную деятельность».

«В августе закрыта тюрьма «Жаслык». «Правительство также продолжало тесно взаимодействовать с Соединенными Штатами и другими международными партнерами в целях улучшения свободы вероисповедания» указывается в разделе доклада, посвященном Узбекистану.

Указывая на незавершенность процесса принятия нового закона «О свободе совести и религиозных организациях», а также необходимость продолжения практики освобождения заключенных, осужденных по религиозным мотивам, комиссия рекомендует в докладе сохранить Узбекистан в «специальном списке наблюдения».

МИД напоминает, что представители Комиссии США по религиозным свободам посещали Узбекистан в мае и сентябре 2019 года. Посольством Узбекистана в США установлен и поддерживается постоянный диалог с комиссией, регулярно проводятся консультации с комиссионерами и экспертами организации.