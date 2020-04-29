Москва, , 13:40 — REGNUM Запрет на въезд иностранных граждан на территорию России, введённый из-за пандемии коронавирусной инфекции, пока снят не будет. Правительство РФ приняло решение о его продлении. Об этом сегодня, 29 апреля, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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«Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введённые из-за коронавируса, могут быть полностью сняты. В том числе — по пересечению границ Российской Федерации», — подчеркнул премьер-министр.

Он добавил, что подписал распоряжение правительства о продлении этого срока «до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится».

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Мишустин также уточнил, что ограничения на въезд будут отменены для некоторых категорий граждан иностранных государств, в том числе для специалистов, которые ведут наладку и техническое обслуживание импортного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 февраля 2020 года Россия временно ограничила въезд в страну граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ.

С 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Россия на период до 1 мая закрыла въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства. Ограничения не затронули лиц, постоянно проживающих на территории России, дипломатических сотрудников других стран, а также водителей грузовиков.