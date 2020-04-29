Вашингтон, , 13:48 — REGNUM Неспособность администрации президента США Дональда Трампа заставить всех носить маски в аэропортах и самолетах приведет к еще большему количеству заражений и смертей. Об этом сообщил на своей странице в Twitter сенатор Берни Сандерс.

Сандерс обсуждает сообщение о том, что в американских самолетах не все пассажиры носят маски, даже на время длительных перелетов по стране.

Сенатор комментирует публикацию главы Ассоции стюардесс Сары Нельсон, представляющей 50 тысяч сотрудников двадцати авиакомпаний. Нельсон уверена, что граждане сейчас должны летать только в случае острой необходимости и непременно с соответствующими средствами индивидуальной защиты, чтобы прекратить распространение коронавируса.

«Бортпроводники и работники авиакомпаний не должны подвергать свою жизнь и здоровье риску. Хватит уже», — согласен Сандерс.