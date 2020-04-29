Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM Депутат петербургского Заксобрания от КПРФ Ольга Ходунова прибегла к цитате Иосифа Сталина, чтобы призвать к выполнение обязательств государства перед гражданами, оставшимися без работы и зарплаты в кризисный период, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ходунова объявила, что настал момент, когда парламентариям следует быть солидарными в первую очередь с трудящимися, а также с теми, кто уже оказался на улице без работы из-за коронавирусного и нефтяного кризиса.

Депутат привела данные Смольного, согласно которым из 3,3 млн регулярно работающих более 1 млн петербуржцев не могут ходить на работу из-за введенных запретительных мер.

«Кто им поможет? Кто вообще сегодня озадачен этим вопросом? Если честно, мне регионы жалко», — сказала Ходунова. Она заявила, что накануне, 28 апреля, смотрела совещание президента Владимира Путина с губернаторами и министрами, а также обращение Путина к гражданам.

«Как он легко накидывал лассо на расширение обязанностей губернаторов и ничего не сказал о том, что сделает федеральный центр и в каких объемах будет оказана поддержка. Поэтому, безусловно, сегодня у нас одна задача: сделать так, чтобы вспомнили о тех, кто сегодня уже влачит нищенское существование. Те официальные данные, что 30 тысяч будет безработных в ближайшее время, а 70 тысяч будет к лету — это статистика, это ложь. Ситуация гораздо сложнее», — убеждена коммунистка.

Она попросила «не бросать в нее камни» за то, что собирается процитировать слова Иосифа Сталина.

«Есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. И логика обстоятельств сильнее логики намерений», — продекламировала Ходунова. Сегодня складываются такие обстоятельства, считает она, что срочно необходимы прямые выплаты всем несовершеннолетним петербуржцам, а также совершеннолетним, лишившимся доходов — в заявительном порядке.

Кроме того, коммунистка призвала освободить граждан от оплаты ЖКХ за апрель и май, освободить малый и средний бизнес от аренды за тот же срок, строго соблюдать обязанность повышенных зарплат медикам.

«К сожалению, те намерения, которые высказываются уже в шестой раз президентом, не исполняются. А наша задача — заставить, чтобы обязательства были исполнены. Иначе нам народ не простит этого никогда», — заключила Ольга Ходунова.

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