Дейр-эз-Зор, Сирия, , 13:36 — REGNUM Большая колонна Вооружённых сил США вечером 28 апреля 2020 года вошла на территорию Сирии. Речь идёт о нескольких сотнях автомобилей. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Конвой направился к нефтяному месторождению Аль-Омар, которое находится в провинции Дейр-эз-Зор. Его в настоящее время контролируют американские военные и созданные ими так называемые Сирийские демократические силы, основу которых составляют курдские вооружённые отряды Народных защитников.

Аль-Омар — это крупнейшее нефтегазовое месторождение Сирии, до 2011 года там добывалось 80 тысяч баррелей нефти в сутки. На этом месторождении расположена и главная военная база США на территории Сирийской Арабской Республики. Военный конвой США, зашедший на территорию Сирии вечером 28 апреля уже второй по счёту за последние несколько дней.

Издание отмечает, что Россия также усиливает свой контингент на северо-востоке Сирии: направлены подкрепления из района Айн-Исса у Ракки в район Камышлы на севере провинции Хасака. Аэропорт Камышлы стал главным штабом российских военных в этой части страны. На нём сейчас базируются ударные вертолёты и истребители, задачи ПВО данного объекта выполняют зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1».

Разница в правовом положении российского и американского воинского контингента в том, что российские войска находятся в Сирии по приглашению сирийского правительства, на законных основаниях. А США оккупировали часть страны, то есть являются страной-агрессором.