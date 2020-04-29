Киев, , 13:39 — REGNUM Петиция о передаче Киево-Печерской лавры религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ) набрала необходимое количество голосов и будет рассмотрена президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующая информация опубликована на сайте президента Украины.

Петиция была зарегистрирована 15 апреля 2020 года и за это время набрала более 25 тыс. голосов.

Авторы петиции не считают Украинскую православную церковь автокефальной православной церковью на территории Украины, а также утверждают, что действия и высказывания её иерархов направлены против «украинского народа». По их мнению, государство должно разорвать действующий договор аренды с УПЦ и передать Лавру ПЦУ.

По закону Зеленский должен дать ответ в течение десяти рабочих дней.

Напомним, ранее в украинских СМИ началась очередная кампания по дискредитации православной церкви. В частности, они утверждали, будто бы иерархи УПЦ призывали верующих к нарушению карантина, а также, что монастыри УПЦ являются источниками заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одессе на территории Свято-Успенского мужского монастыря УПЦ произошло сразу три возгорания. Полиция подозревает поджог.

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