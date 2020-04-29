Варшава, , 13:31 — REGNUM Вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши и кандидат в президенты от оппозиционной «Гражданской коалиции» Малгожата Кидава-Блоньска отказалась от участия в назначенных на 10 мая президентских выборах, если выборы будут проводиться по почте. Об этом сообщает «Польское радио».

"Я не буду участвовать в заочных выборах, организованных Почтой Польши», — заявила Кидава-Блоньска во время пресс-конференции 28 апреля.

В связи с тем, что перенос выборов из-за эпидемии коронавируса невозможен по Конституции, Сейм Польши, в котором большинство контролирует правящая партия «Право и Справедливость» (ПиС), принял закон о дистанционном голосовании — посредством почты. Теперь закон должен утвердить Сенат, в котором большинство у оппозиции. Предполагается, что голосование в Сенате состоится 7 мая, но шансы на утверждение закона Сенатом невелики. Если Сенат не утвердит закон, он будет возвращён нижней палате парламента.

В настоящее время оппозиция активно обсуждает тему опасности выборов по почте. В дискуссию об этом вынужден был включиться и президент Польши Анджей Дуда.

«40 миллионов посылок доставляет [почта] в течение недели полякам. И никто за прошедшие недели не говорил, что это убийственные посылки», — заявил он.

Согласно опросу общественного мнения, проведённому исследовательской группой Kantar, на выборах 10 мая действующий президент Дуда получит 59% голосов, кандидат от оппозиции Малгожата Кидава-Блоньска может рассчитывать только на 4%. Оппозиция предпринимает усилия для переноса выборов на более поздний срок, рассчитывая на то, что связанные с эпидемией коронавируса экономические трудности понизят рейтинг действующей власти.