Цхинвал, , 16:34 — REGNUM Со стороны грузинских спецслужб и лаборатории имени Лугара возможны предпосылки по преднамеренному инфицированию граждан Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении Комитета государственной безопасности (КГБ) республики, распространенном 28 апреля.

«Несмотря на неоднократные заявления официального Тбилиси о мирном характере деятельности «лаборатории Лугара» существует большая вероятность того, что она может использоваться Грузией для обострения эпидемиологической обстановки в РЮО и Абхазии», — говорится в заявлении ведомства.

Также сообщается, что попытки намеренного заражения жителей Южной Осетии могут исходить и от грузинских спецслужб. В связи с этим в КГБ предостерегли сограждан от посещения грузинской территории.

Напомним, лаборатория Лугара была создана в Грузии при поддержке США, и туда периодически наносят визиты представители Пентагона.