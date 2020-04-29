Новосибирск, , 13:25 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции сегодня, 29 апреля, заявил, что максимальная осторожность и дисциплинированность в период майских праздников позволят удержать относительно низкий уровень заболеваемости COVID-19, достигнутый благодаря принятым противоэпидемическим мерам.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Правительство Новосибирской области

«На сегодня в Новосибирской области количество заболевших составляет чуть больше 15 человек на 100 тысяч населения. Мы по этому показателю значительно ниже среднероссийского уровня, в десятки раз ниже, чем заболеваемость в городе Москва, — отметил глава области. — Если проранжировать по этому показателю все субъекты Российской Федерации, то мы находимся в конце, где-то в районе двадцать первого места с конца. Если учитывать сравнительные результаты по абсолютному значению количества инфицированных, и по относительному — на 100 тысяч населения, ситуация достаточно благоприятная, но успокаиваться рано».

В преддверие майских праздников Травников призвал новосибирцев проявить осторожность.

«Давайте проявим максимальную осторожность и дисциплинированность. Нам действительно нужно продержаться все эти праздничные дни, — сказал Андрей Травников. — Нам нужно, во-первых, воздержаться от поездок в гости. Понятно, что большой соблазн, впереди полторы недели выходных, хочется съездить к землякам на малую Родину, к родным, посидеть за общим столом — но именно в этом основная опасность. В том, что инфекция себя не проявляет, и вы можете подвергнуть риску и себя, и родных и любимых вами людей. Поэтому постарайтесь минимизировать такие контакты».

Во время посещения дачи он попросил не забывать об элементарных мерах безопасности — о гигиене рук и лица, регулярном наблюдении за своим самочувствием, соблюдении социальной дистанции в случае необходимости выхода на улицу.

«Уверен, благодаря соблюдению этих мер Новосибирская область сможет удержать тот приемлемый уровень заболеваемости, который у нас есть сегодня, что позволит после майских праздников пойти на дополнительные решения по ослаблению режимных мер, которые бы позволили облегчить нашу жизнь и дать возможность работать многим из нас», — подчеркнул губернатор.