Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Доплата за риск при работе с коронавирусными пациентами для всех категорий медработников должна быть одинакова. Такое мнение с трибуны петербургского Заксобрания высказал депутат от «Яблока» Борис Вишневский, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мне кажется, что если идет речь о доплатах медикам, установленным в соответствии с решением правительства РФ, тем, кто работает с вирусом, они должны быть все одинаковые, потому что это плата не за профессионализм, а плата за риск. А рискуют одинаково и врачи, и медсестры, и санитарки», — сказал Вишневский.

Он уже обратился с таким предложением к премьер-министру Михаилу Мишустину, но пока не дождался отклика.

Депутат также посетовал, что Заксобрание отказывается вызвать в Мариинский дворец профильного вице-губернатора Олега Эргашева, чтобы заслушать его отчет о положении городских больниц в ситуации с COVID-19.

«И на это заседание не пригласили, и 6 мая заседания не будет. Мы не хотим знать, что происходит у нас в медицине, или все в этом зале всё знают, всем довольны, всё всех устраивает? Я думаю, что это не так. Мы почти каждый день получаем информацию о неблагополучной ситуации в том или ином медучреждении. Мы видим, что врачи, сообщая об этом, большей частью опасаются называть свои имена, они боятся административных мер. Но потом то, о чем они говорят, оказывается правдой, приходится это признавать, и тому уже немало примеров», — заявил Вишневский.

Напомним, в Петербурге и Ленобласти от коронавируса скончались уже восемь медиков.

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