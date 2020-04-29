Киев, , 13:08 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Дарья Володина крайне критически оценила заявление МВФ о возможном пересмотре договоренностей с Киевом из-за планов реформирования Национального антикоррупционного бюро страны.

С соответствующим заявлением Володина выступила через социальные сети 29 апреля.

Депутат, в частности, предлагает заменить украинскую Раду на представительство МВФ — «чтобы не было никаких споров, в конце концов».

«Правоохранительный комитет поддержал законопроект (о реформировании НАБУ), а МВФ — не поддержал. Так что выносить на голосование решение, избавляющее антикоррупционный орган от коррупционеров, нельзя. Да и кому этот комитет вообще нужен? Можно подумать, их мнение кому-то важно», — иронизирует Володина.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня стало известно, что МВФ раскритиковал последние законодательные инициативы Киева, которые могут привести к переформатированию работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Представители фонда угрожают украинским властям пересмотром ранее достигнутых договоренностей.