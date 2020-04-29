Джакарта, , 12:57 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди сообщила, что в Индонезии по меньшей мере 15 иностранных граждан умерли с симптомами COVID-19, сообщает Kompas.

«Министерство иностранных дел продолжает поддерживать связь с представителями иностранных государств для предоставления обновленной информации о гражданах», — заявила Ретно Марсуди, выступая с заявлением в Джакарте.

По словам главы МИД Индонезии, 98 иностранцев в настоящее время проходят лечение после получения положительного результата на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 29 апреля 2020 года в Индонезии выявили 9771 случай заражения SARS-CoV-2.

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