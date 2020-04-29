Киев, 29 апреля 2020, 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не будет настаивать на назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ, сообщило 29 апреля издание «Новое время» со ссылкой на собственные источники.
Данный совет является консультативным органом при президенте Украины, он занимается разработкой и проведением реформ.
Ранее в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить мэром Одессы.
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