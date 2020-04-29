Киев, , 12:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не будет настаивать на назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по вопросам реформ, сообщило 29 апреля издание «Новое время» со ссылкой на собственные источники.

«Саакашвили может войти в Национальный совет реформ», — рассказали журналистам собеседники.

Данный совет является консультативным органом при президенте Украины, он занимается разработкой и проведением реформ.

Ранее в СМИ появилась информация, что Саакашвили могут назначить мэром Одессы.

Читайте ранее в этом сюжете: «Саакашвили всех запутал» — депутат Рады