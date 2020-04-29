Киев, , 12:55 — REGNUM СМИ продолжают обсуждать информацию о том, что посольство США на Украине впервые официально признало наличие в стране своих биологических лабораторий для опытов с вирусами.

В частности, «Российская газета» напоминает, что таким образом дипломаты отреагировали на заявление депутатов Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и Рената Кузьмина, ранее направивших запрос на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой подтвердить факт размещения в стране 15 американских биологических лабораторий, деятельность которых курируется Минбороны США.

«В трехстраничном запросе содержалась просьба обосновать целесообразность наличия таких лабораторий, работу которых в действующем режиме полной изоляции от общественности контролирует Пентагон. В запросе утверждается, что за время работы американских лабораторий в Украине время от времени происходили вспышки неизвестных и разнообразных болезней, которые приводили к смертельным исходам. Депутаты Верховной Рады утверждают, что из лабораторий при этом периодически по тем или иным причинам происходили утечки штаммов вирусов», — говорится в публикации.

Газета уточняет, что в офисе президента Зеленского этот запрос проигнорировали, а вот США, напротив, решили сыграть на опережение, пытаясь убедить Киев в том, что работа лабораторий производится исключительно в научных целях и носит мирный характер.

Однако, продолжают авторы материала, журналистам удалось получить доступ к архиву сайта Госдепартамента и выяснить детали соглашения Украины и США, заключенного в 2005 году.

«В соответствии с соглашением Киев взял на себя обязательство пересылать в Пентагон копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий. При этом украинская сторона должна была соблюдать режим секретности и ни в коем случае не предавать огласке свою деятельность, не отвечать на какие-либо запросы политиков и общественности. Лаборатории обязали «минимизировать число людей к информации с ограниченным доступом», — сообщает СМИ.

Также в публикации приводят мнение известного одесского политического журналиста Юрия Ткачева, согласно которому данные исследования можно назвать исследованиями двойного назначения.

«С одной стороны, они действительно важны с точки зрения оценки угроз распространения того или иного заболевания и разработки рекомендаций по борьбе с ним. С другой — результаты исследования могут быть использованы и при разработке бактериологического оружия для применения в том или ином регионе», — считает журналист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились с депутатским обращением на имя президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главы СБУ Ивана Баканова с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в стране 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность. Представители власти эту тему до сих не комментируют.