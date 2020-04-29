Киев, , 12:31 — REGNUM Глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден раскритиковал последние законодательные инициативы Киева, которые могут привести к переформатированию работы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Соответствующее обращение из МВФ направили в офис президента Зеленского, сообщили 29 апреля центральные украинские СМИ.

МВФ грозит украинским властям пересмотром ранее достигнутых договоренностей.

«Институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности, и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ… Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы сотрудничества с Украиной», — подчеркивает в своем обращении ван Роден.

ИА REGNUM отмечает, что в настоящий момент на рассмотрении Рады действительно находятся несколько законопроектов, которые содержат изменения в закон о НАБУ, в частности позволяют уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника. Впрочем, судя по открытой информации, до рассмотрения документов в сессионном зале дело дойдет не скоро.

«Это (письмо) еще раз доказывает, что МВФ нужно посылать… Сотрудничество с ним — это не по поводу экономики, а по поводу внешнего управления. В логике МВФ мы должны миллиарды гривен тратить на бесполезный орган, который принес в бюджет 14 тыс. гривен… Новая власть должна будет освободиться от этой безумной и бессмысленной кабалы», — прокомментировал ситуацию политолог Юрий Романенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины было создано по требованию западных партнеров страны весной 2015 года.

До этого МВФ заявил, что продолжит сотрудничество с Киевом только в случае принятия закона о рынке земли и т.н. «антиколомойского» закона.