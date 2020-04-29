Львов, Украина, , 12:30 — REGNUM Представители Львовской областной администрации сфальсифицировали историю деревни Гута Пеняцкая в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил 29 апреля глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.

«На своём сайте они написали, что поселение было «сожжено подразделением немецкой тайной полевой полиции». Это наглая ложь, так как достоверно установлено, что более 700 жителей деревни… были жестоко убиты в результате совместной акции полицейского подразделения дивизии СС «Галиция» и националистами из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — рассказал он.

В результате карательной операции деревня прекратила своё существование, добавил Долинский.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области учащихся школы заставили возложить цветы на могилу обершарфюрера батальона «Нахтигаль» Дмитрия Пелыпа.

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