Львов, Украина, 29 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Представители Львовской областной администрации сфальсифицировали историю деревни Гута Пеняцкая в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил 29 апреля глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в социальной сети Facebook.
В результате карательной операции деревня прекратила своё существование, добавил Долинский.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее во Львовской области учащихся школы заставили возложить цветы на могилу обершарфюрера батальона «Нахтигаль» Дмитрия Пелыпа.
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