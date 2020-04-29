Джакарта, , 12:19 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вновь приняла участие в онлайн-конференции с одиннадцатью министрами иностранных дел, членами международной координационной группы по COVID-19 28 апреля, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В конференции приняли участие главы МИД ЮАР, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Марокко, Франции, Перу, Сингапура, Турции и Канады. На встрече 28 апреля 2020 года обсуждалась тема укрепления многостороннего сотрудничества в области борьбы с COVID-19.

Индонезии предлагает создать совместную платформу для обмена информацией о производственных мощностях компаний в области медицинского оборудования.

Ожидается, что эта платформа позволит компаниям из разных стран работать вместе, чтобы увеличить производственные мощности медицинских приборов и лекарств для борьбы с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская ассоциация врачей подтвердила гибель 25 докторов из-за продолжающейся пандемии COVID-19.

Читайте также: В Индонезии подтвердили гибель 25 докторов из-за коронавируса