Абуджа, , 12:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп пообещал направить в Нигерию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы помочь стране в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом помощник президента Нигерии написал на своей странице в соцсети Twitter.

В соответствии с сообщением Башира Ахмада, в телефонном разговоре с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари Трамп заявил о солидарности с Нигерией в борьбе с пандемией, подчеркнув, что западноафриканская страна может рассчитывать на поддержку США.

Ахмад добавил, что лидеры обсудили применяемые в Нигерии меры для борьбы с распространением коронавируса.

В Нигерии подтвердили 1337 случаев заражения коронавирусом, 40 из которых с летальным исходом. В США самый высокий показатель смертности от COVID-19 в мире — более 56 000 человек погибли после заражения коронавирусом.