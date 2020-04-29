Вашингтон, , 11:58 — REGNUM

В политической системе США — серьезный кризис, и то, что на первых ролях в ней — 78-летний Джо Байден и 73-летняя Хиллари Клинтон, тому яркое подтверждение, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 апреля, комментируя высказывания экс-госсекретаря США.

Как сообщалось ранее, Хиллари Клинтон заявила, что поддержит кандидатуру Байдена на предстоящих президентских выборах. Она отметила, что этот политик «готовился к президентству всю жизнь».

«Хорошо помню чувство стыда от существовавшего в нашей стране в конце 1970-х — начале 1980-х годов режима геронтократии: Брежнев, Громыко, Устинов, Черненко, Андро п ов… Американцы тогда, помнится, были нашими активными критиками. Они указывали на то, что преклонный возраст руководителей свидетельствует о загнивании системы. И были во многом правы. Другое дело, что на смену советским геронтократам пришёл ещё более гнилой «молодой» руководитель Горбачёв.

Хилари Клинтон 73-й год, Джо Байдену 78-й. Понятно, что население Земли стареет. Но хорошо бы, чтобы лидеры государств оставались в активном возрасте.

У американцев в их политической системе серьёзный кризис, и парочка старика Байдена со старухой Клинтон (чтобы не быть обвинённым в неуважении к женщинам, подчеркну: политической старухой) тому яркое подтверждение.