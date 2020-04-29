Киев, , 11:56 — REGNUM Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики шокирован примитивностью программы деятельности правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом сегодня, 29 апреля, сообщил первый заместитель главы комитета, народный депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Он назвал вариант программы правительства «рефератом».

»Только что наш налоговый комитет принял решение направить на доработку этот реферат… С таким документом лучше к нам даже не приходить», — отметил Железняк.

ИА REGNUM напоминает, что нынешнее правительство Украины под руководством Дениса Шмыгаля официально утвердило программу деятельности 2 апреля. Тогда же было заявлено, что документ в ближайшее время представят на рассмотрение в Верховную раду. После голосования в парламенте за программу деятельности правительство получит иммунитет от отставки на ближайший год.