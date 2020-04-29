Ташкент, , 11:54 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, в котором поручил ускорить формирование цифровой экономики, предусмотрев увеличение ее доли в валовом внутреннем продукте страны к 2023 году в 2 раза, следует из постановления президента.

Формирование цифровой экономики будет осуществляться, в том числе путем внедрения комплекса информационных систем в управление производством, широкого использования программных продуктов при ведении отчетности в финансово-хозяйственной деятельности, а также автоматизации технологических процессов;

Постановлением регламентируется обеспечение наиболее полной модернизации цифровой инфраструктуры страны и доступности современных телекоммуникационных услуг в регионах, предусмотрев подключение в 2020—2021 годах всех учреждений здравоохранения, школ, организаций дошкольного образования, сел и махаллей к высокоскоростной сети Интернет и повышение качества услуг связи;

Документом предусматривается развитие системы электронного правительства, включая доведение доли электронных государственных услуг к 2022 году до 60 процентов путем создания и интеграции государственных информационных систем и ресурсов, унификации сведений в государственных базах данных, оптимизации и упорядочения процедур оказания государственных услуг.

К 2023 году предусматривается развитие «цифрового предпринимательства» путем производства программных продуктов и создания технологических площадок, увеличение объема услуг в данной сфере к в 3 раза с доведением их экспорта до 100 миллионов долларов.

Также, указано широко внедрить цифровые технологии на всех этапах системы образования, повысить уровень цифровых знаний, необходимых для современной экономики, открыть до 2022 года во всех регионах республики центры обучения цифровым знаниям в рамках реализации проекта «Пять инициатив».

«Установить, что Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана является уполномоченным органом в сфере развития цифровой экономики и электронного правительства и в рамках развития цифровой экономики и электронного правительства проводит обязательную экспертизу проектов и технической документации государственных органов и организаций по созданию и внедрению информационных систем, ресурсов и иных программных продуктов, а также проектов нормативно-правовых актов», говорится в документе.

За Национальным агентством проектного управления при президенте страны сохранены полномочия по внедрению криптоактивов и технологии блокчейн.