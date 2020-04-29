Киев, , 11:55 — REGNUM Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Рон ван Роден направил в офис президента Украины письмо, в котором предупредил, что МВФ пересмотрит свои действия, если в стране будут изменены законы, касающиеся национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщило 29 апреля издание «Украинская правда».

По данным журналистов, письмо адресовалось заместителям главы офиса президента Украины Юлии Ковалив и Андрею Смирнову, которые курируют вопросы экономики и вопросы правоохранительной системы.

«Институциональная независимость НАБУ и его председателя являются критическими составляющими его эффективности и поэтому были важными элементами предыдущих программ МВФ. Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и потребуют корректировки любой новой программы [сотрудничества МВФ с Украиной])», — сказано в письме.

Напомним, в Верховной раде в данный момент рассматриваются два закона, позволяющие уволить главу НАБУ Артёма Сытника, который официальной был признан коррупционером.

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«Коррупционеры очень дороги и милы сердцу МВФ на Украине. А мы, как банановая республика, даже возразить ничего не можем», — прокомментировал депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дубинский заявил, что Украина пляшет перед МВФ как цирковая собачонка, а деньги фонда не спасут страну от банкротства в ближайшем будущем.

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