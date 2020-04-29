Анкара, , 11:58 — REGNUM В министерстве иностранных дел Турции обвинили главу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифу Хафтара к стремлению к военной диктатуре в стране. Об этом 29 апреля сообщает Anadolu Ajansi.

По мнению сотрудников турецкого внешнеполитического ведомства, провозглашение Хафтаром себя верховным правителем Ливии, является стремлением к диктатуре.

«Данный акт еще раз показал, что он стремится создать военную диктатуру в стране», — говорится в заявлении министерства.

Напомним, Турция поддерживает Правительство национального согласия (ПНС), расположенного в столице государства, городе Триполи. Хафтар ведет борьбу с ПНС и, таким образом, вызывает недовольство у Анкары.

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