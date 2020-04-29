Санкт-Петербург, , 11:43 — REGNUM Петербургский парламент устроил себе весенний двухнедельный отдых от пленарных заседаний, сообщает 29 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

«Проект постановления достаточно традиционен для текущего времени года: мы предлагаем установить перерыв в заседаниях Заксобрания с 30 апреля по 7 мая 2020 года», — сказал единоросс Денис Четырбок.

Это означает, что в следующий раз в полном составе депутаты соберутся в Мариинском дворце только 13 мая.

Беспартийный депутат Максим Резник призвал коллег одуматься и все же собраться 6 мая, хотя бы для того, чтобы заслушать отчет вице-губернатора Олега Эргашева о положении дел в медицинских учреждениях Петербурга.

«Я не считаю это обычным перерывом. Мне кажется, мы не можем так поступать в той ситуации, в которой оказался город», — заявил Резник.

Однако ему возразил спикер ЗакСа, единоросс Вячеслав Макаров. Он напомнил, что грядет 9 мая — День Победы, так что 6 мая собраться в парламенте невозможно.

«Мы же объявляем перерыв не для того, чтобы праздновать или еще что-либо, а объявляем перерыв, чтобы работать на территориях», — пояснил Макаров.

Из его речи следовало, что народные избранники будут, видимо, лично обходить ветеранов, «вместе с ними петь песню «День Победы», проводить акцию «Георгиевская ленточка», убеждаться, что у ветеранов всё в порядке с телетрансляцией, «по «Бессмертному полку» работать» (акция состоится в онлайн-режиме). В связи с этой «громадной работой» у депутатов не останется времени прийти 6 мая в Мариинский дворец, чтобы провести пленарное заседание.

Только 10 человек поддержали идею Резника о голосовании в поименном режиме, так что оно прошло анонимно. В результате за каникулы для парламентского корпуса выступили 43 депутата, трое были против.