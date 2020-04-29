Киев, , 11:32 — REGNUM Назначение Михаила Саакашвили в правительство Украины откровенно лоббировали МВФ и Мировой банк в контексте грядущей распродажи украинской земли, заявил политический эксперт Семен Уралов 29 апреля, комментируя последние события в украинской политике.

Эксперт отмечает, что ЕС и США нужен менеджер, который будет играть в интересах их корпораций, спекулянтов и инвесторов, и президент Украины Владимир Зеленский даже был готов на сделку, но при условии авансовых безвозмездных платежей.

«Однако, в ЕС и США уже поняли, что украинские элиты готовы на любую риторику, но без особых обязательств. Земля — это тот актив, на котором намерены заработать национальные элиты. Продажа корпорациям обязательно состоится — но на втором шаге. Отдавать землю по дешёвке на первичном рынке ни один из правящих кланов не готов. Поэтому Западу был нужен Саакашвили — в качестве тарана против элитарных групп и гаранта приватизации земли в интересах внешних игроков», — комментирует Уралов.

Поскольку Зеленскому нужны деньги «здесь и сейчас», а Западу нужны гарантии приватизации, на Украине разыгралась классическая сцена «утром деньги — вечером стулья», подчеркивает эксперт. Саакашвили же «пролетел» мимо должности, потому что делать его оператором рынка земли никто и не собирался.

ИА REGNUM напоминает, что 28 апреля президент Зеленский официально подписал закон о рынке земли. Согласно документу, первые продажи земли на Украине начнутся летом 2021 года. Также 28 апреля ряд депутатов и СМИ подтвердили, что вариант назначения Саакашвили в правительство Украины уже не актуален, поскольку за скандального политика и близко нет необходимого количества голосов даже в президентской фракции «Слуга народа». Сейчас офис президента обсуждает, какую должность, не требующую голосования в Раде, может получить экс-губернатор Одесской области.