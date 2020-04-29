Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга 29 апреля поддержало в первом чтении запрет на бары и «наливайки» в жилых домах, если площадь такого заведения меньше 20 кв. метров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет не только о многоквартирных домах, но и прилегающих территориях. Единоросс Денис Четырбок заметил, что на этапе второго чтения минимальный порог по площади могут и поднять, например, до 50 метров.

«Мы уже направили запрос в профильное ведомство с просьбой предоставить информацию о количестве заведений, расположенных в жилых домах и торгующих алкоголем, в зависимости от коридора площади зала обслуживания — от 20 до 30 квадратных метров, от 30 до 40, от 40 до 50 и так далее», — сказал Четырбок.

Напомним, в октябре 2019 года Заксобрание Петербурга предложили ужесточающую поправку в федеральный законопроект, направленный против продажи алкоголя в жилых домах.

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