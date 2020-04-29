Кигали, , 11:24 — REGNUM Президент Руанды Поль Кагаме обвинил армию Бурунди в ведении боевых действиях на территории восточной части Демократической Республики Конго (ДР Конго), отрицая информацию о развертывании вооруженных сил Руанды в регионе. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление Кагаме на пресс-конференции.

Лидер Руанды заявил журналистам, что НПО и наблюдатели «не смотрят на то, что там (в ДР Конго) происходит на самом деле, но хотят видеть присутствие руандийской армии».

»Наша разведывательная миссия сообщает нам, что в регионе действуют силы из Бурунди и правительственные силы (ДР Конго)», — добавил он.

«На этой территории не было ни одного солдата Сил обороны Руанды… [и] правительство ДРК осведомлено о том, что там нет ни одного солдата вооруженных сил Руанды», — подчеркнул Кагаме.

Со своей стороны, представитель президента Бурунди Жан-Клод Карерва отрицал обвинения Кагаме в сторону вооруженных сил Бурунди. В интервью корреспонденту ВВС он заявил, что: «Если Африканский союз или ООН не сделают соответствующего запроса, Бурунди не направит войска в другую страну».

По информации журналистов телерадиокомпании, десятки тысяч жителей восточных провинций ДР Конго были перемещены в результате конфликта, обострившегося в последние несколько дней. Местные жители и иностранные неправительственные организации обвиняют руандийские и бурундийские войска в ведении боевых действиях в Южном Киву вместе с конголезскими боевиками.