Белград, , 11:13 — REGNUM Первое с момента введения режима чрезвычайного положения в Сербии заседании Народной скупщины (парламента) ознаменовалось скандалом. Оппозиционный депутат и лидер «Новой партии» Зоран Живкович оскорбительно высказался в адрес российских военнослужащих, помогающих Сербии в борьбе с пандемией коронавируса.

Читайте также: Военные из РФ провели дезинфекцию в шести городах Сербии

Парламентарий поинтересовался, настолько ли была необходима помощь российской стороны для того, чтобы «70-процентным спиртом дезинфицировать улицы», и не могли ли с этим справиться служащие полиции, армии и коммунальных служб в Сербии.

Нападки оппозиционного депутата не остались без жёсткого ответа, сообщает портал ruserbia.com. Министр обороны Сербии Александр Вулин публично высмеял Живковича за его сомнения в необходимости помощи от России. Он пояснил, что работы по дезинфекции проводятся не спиртом, а натрий-гипохлоридом, который изготавливается из промышленной соли путём электролиза и эффективно убивает коронавирус на рабочих поверхностях.

Также по теме: В Сербии военные из РФ оказали помощь в лечении более 700 пациентов

«Теперь мы знаем, что депутат Живкович, кроме того, что ненавидит и нашу армию и наших русских друзей — русских братьев, ещё и не знает ничего о том, что говорит», — заявил в ответном выступлении Вулин.

Глава оборонного ведомства напомнил, что именно демократы в 2007 году значительно сократили состав армии Сербии, а вместе с ними и эффективную систему химической и биологической защиты. А теперь, по его словам, из-за этого Сербия вынуждена обращаться за помощью в России.

«Слава богу, что есть русские друзья, которые нам эту помощь дали, и что нам помогли. Так оскорблять и лгать о них — это показатель того, сколько у вас ненависти и как эту чрезвычайную ситуацию вы используете не для того, чтобы помочь своей стране, а для того, чтобы навредить ей, как только сможете», — заключил министр обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из России совместно с сербскими военнослужащими провели дезинфекцию на 30 объектах в шести городах Сербии. Кроме того, четыре врачебно-сестринские бригады подключились к осмотру и лечению пациентов с COVID-19 в госпиталях Белграда, Чуприи, Лесковаца и Ниша.