Джакарта, , 11:06 — REGNUM Правительство Индонезии решило предоставить фермерам помощь, чтобы они могли продолжать наращивать производство продуктов питания в условиях пандемии, сообщает Kompas.

«Правительство предоставит 600 тысяч рупий. Где 300 тысяч рупий — денежная помощь, и 300 тысяч пойдут на инфраструктуру сельскохозяйственного производства», — заявил министр-координатор по вопросу экономики Аирлангга Хартарто после заседания кабинета министров с главой государства.

По его словам, в настоящее время в бедной категории граждан насчитывается 2,44 млн фермеров, которым правительство должно предоставить помощь.

Предполагается, что с помощью этой экономической помощи фермеры смогут продолжить производство во время пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун заявил, что нет необходимости сравнивать борьбу с коронавирусом в разных странах с тем, что в настоящее время делает правительство Индонезии.

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