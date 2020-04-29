Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Сенаторы и конгрессмены из Демократической и Республиканской партий считают необходимым создать горячую линию для граждан, которые испытывают тягу к самоубийству. Соответствующее предложение они намерены включить в следующий пакет мер по борьбе с пандемией коронавируса. Текст предложения и сопроводительное письмо к нему опубликовала на своем сайте сенатор Марта Максалли.

Горячая линия должна иметь номер из трех цифр, а работающие на ней специалисты — оказывать помощь людям, находящимся в психическом кризисе. По мнению сенаторов, это необходимо как часть ответа на «растущий суицидальный кризис по США». Особо подчеркивается, что законопроект включает в себя пункт об улучшении услуг психологической поддержки для лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, гомосексуалистов.

«Закон О национальной горячей линии для самоубийц — это не только разумная политика, которая спасет жизни людей, но и заявление о том, что наше правительство признает кризис психического здоровья в нашей стране и работает над его преодолением… На 4 апреля 2020 года отчеты показывают, что в феврале один колл-центр получал только 22 кризисных вызова, связанных с COVID-19, но это число выросло более чем на 8000% — до 1800 — в марте. Повышение доступности услуг по спасению жизни для людей, сталкивающихся с кризисами психического здоровья, станет ключевым шагом в борьбе за завтрашний день, в котором американцы, переживающие кризис, будут знать, что они не одиноки», — пишут члены Сената и Палаты представителей в обращении на имя лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла, лидера демократов Чака Шумера, спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидера республиканцев среди конгрессменов Кевина Маккрати.