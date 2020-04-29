Чебоксары, , 10:59 — REGNUM В Чувашии сегодня, 29 апреля, очередная сессия регионального парламента началась не с обсуждения вопросов повестки дня, а с двух перерывов, один за другим объявленных оппозиционными партиями. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель главы комитета по социальной политике и национальным вопросам Александр Андреев (фракция КПРФ).

По его словам, сначала заявили о перерыве коммунисты, так как не была организована интернет-трансляция заседания. Для решения технических вопросов был взят перерыв.

«Потому что тысячи предпринимателей ждут трансляцию», — пояснил при обсуждении повестки дня Александр Андреев, говоря о вынесенных на рассмотрение депутатов вопросах.

Парламентарий отметил, что после 20-минутного тайм-аута сессию опять пришлось прервать ещё на 20 минут: перерыв потребовали члены ЛДПР, которые нашли чужие салфетки на своём депутатском месте. Были проведены дополнительные дезинфекционные мероприятия.

В настоящее время сессия начала работу. Отметим, что проект повестки заседания включает 13 вопросов, десять из них — законопроекты. В том числе проект закона о вопросах налогового регулирования по поддержке бизнеса в условиях пандемии.

На сессии присутствуют только депутаты и отдельные члены аппарата парламента. Ход заседания транслируется в онлайн-режиме.