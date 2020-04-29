Москва, , 10:49 — REGNUM На сегодняшний день местонахождение большинства российских школьников, которые уехали в Соединённые Штаты по образовательным программам, установлено. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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Как отметила дипломат, получить полную информацию о детях от американской стороны так и не удалось.

«Возможно, это в связи с тем, что они тоже на удаленке и, наверное, им тоже непросто сейчас работается. В основном напрямую выходили родители», — уточнила Захарова.

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«У меня точно нет информации до последнего ребёнка, просто потому что мы не знаем общего количества, — добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. — Я бы сказала, что большинство было найдено».

По её словам, ряд семей приняли решения о том, что их дети переждут пандемию в США, а некоторые просто, вероятно, решили не выходить на связь.

Как сообщало ИА REGNUM, о тяжёлой ситуации, в которую попали 74 российских школьника, прибывших в рамках учебной программы в США, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в середине апреля. Стало известно, что реализация программы была свёрнута из-за эпидемии коронавируса, при этом принимающая сторона не несёт никакой ответственности за детей и не предоставила списков школьников и каких-либо данных об их местонахождении.

Захарова добавила, что реализация этих программ ни с кем не согласовывалась и была осуществлена без ведома российских властей. На сегодня удалось узнать данные и местонахождение 42 российских школьников. Восемь из них уже вернулись на родину, ещё 34 остаются в США, но находятся в разных частях страны. При этом Захарова уточнила, что российской стороне до сих пор неизвестно точное количество детей, выехавших на обучение в США.

По словам представителя МИД, таких школьников может оказаться больше 80 человек, при этом американская сторона до сих пор не предоставила полный список школьников, застрявших в США из-за свёрнутой программы обучения.

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