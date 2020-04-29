Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Смелость генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса сюрреалистична. Об этом сообщила на своей странице в Твиттере американский сенатор Марша Блэкберн.

Сенатор комментирует слова Гебреисуса, что мир должен прислушиваться к ВОЗ по части коронавируса. По мнению Блэкберн, именно «ВТО и коммунистический Китай» виновны в том, что коронавирус вызвал глобальную пандемию.

«Одному Богу известно, сколько людей были бы мертвы, если б мир прислушивался к ВТО», — пишет Блэкберн.

Сенатор Марша Блэкберн была в первых рядах американских политиков, которые заговорили об идее привлечь Китай к ответу за пандемию. Считая, что виноват в пандемии Китай, Блэкберн дала понять, что в качестве компенсации Китай мог бы простить США часть долга.