Тбилиси, , 10:36 — REGNUM Важно, чтобы бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не был назначен ни на какую публичную должность. Об этом 28 апреля в эфире канала «Палитраньюс» заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Секретарь партии прокомментировал намерение украинского президента Владимира Зеленского сделать бывшего грузинского лидера вице-премьером на Украине. Кобахидзе уверен, что любое подобное назначение будет недружественным шагом со стороны Киева.

«Для нас принципиально важно, чтобы Михаил Саакашвили не занимал ни одну из публичных должностей <…> Саакашвили осужден по грузинскому законодательству за совершение нескольких тяжких преступлений», — сказал представитель «Грузинской мечты».

Он также заявил о дружбе грузинского и украинского народов, которой не угрожают действия официальных лиц.

Напомним, представление о назначении Саакашвили на пост вице-премьера по реформам 28 апреля было отозвано из Верховной рады. В СМИ сообщили, что это было сделано из-за того, что не нашлось необходимого числа депутатов, поддерживающих данное решение. Официально об отказе от назначения не сообщалось.

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