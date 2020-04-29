Пекин, , 10:32 — REGNUM Посол Индонезии в Китае Джаухари Оратмангун заявил, что нет необходимости сравнивать борьбу с коронавирусом в разных странах с тем, что в настоящее время делает правительство Индонезии, передает Detik.

По его словам, в каждой стране есть социальный порядок и разная политическая ориентация.

Джаухари Оратмангун заявил, что, когда в декабре 2019 года вирус поразил Китай, на территории страны проживало около 15 000 граждан Индонезии. В настоящее время число индонезийских граждан, проживающих в Китае, составляет около 1700 человек. Все они здоровы.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо.

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