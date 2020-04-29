Тбилиси, , 10:13 — REGNUM Грузинский режиссер документального кино и общественный деятель Георгий Хаиндрава 28 апреля в эфире телеканала «Имеди» назвал грузинского экс-президента Михаила Саакашвили «российским проектом».

«Пример того, что Саакашвили является проектом России, — Грузия. Я давно уже говорю, что Грузию расчленил Саакашвили», — сказал Хаиндрава. Он также выразил уверенность, что этого экс-президента Грузии будут судить за измену родине.

Стоит отметить, что одним из основных обвинений в Грузии в адрес политических оппонентов является обвинение в «работе на Россию». Оппозиция в этом обвиняет правительство, а официальные лица — оппозиционных деятелей.

Напомним, антироссийская политика в Грузии стала отчетливо видна, когда президентом страны стал Саакашвили. После того как он развязал войну с жителями Южной Осетии, России пришлось вмешаться в конфликт и признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В Грузии потом в действиях Саакашвили безосновательно обвинили Россию.

Обсуждение роли Саакашвили на его родине активизировалось после сообщений о том, что его могут назначить на государственный пост на Украине.

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