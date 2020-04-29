, 10:06 — REGNUM Украина пляшет перед Международным валютным фондом (МВФ), как цирковая собачка, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 28 апреля в эфире телеканала 112.ua.

«Как собачка в цирке… мы это исполняем за какие-то несчастные $3,5 млрд. Смешная сумма с точки зрения и глобальной экономики, и украинского бюджета, и наших возможностей», — рассказал он.

Парламентарий обратил внимание, что кредит МВФ, выданный под продажу Украиной земли, не спасёт страну от дефолта.

«Это не деньги, которые спасут нас от дефолта, это деньги, которые его ускорят… Нас с помощью массированной информационной кампании убедили в том, что без очередного кредита МВФ и продажи земли нас ждёт дефолт. Нас ждёт дефолт и с этими деньгами, и без них», — рассказал Дубинский.

По его словам, Украине нечем отдавать долги, и международные кредиторы это понимают, поэтому они пролоббировали законы, позволяющие забрать землю.

«Нас к осени, к зиме, возможно, может ждать банкротство, и тогда уже открывается созданный механизм, который позволяет забрать землю в уплату всех долгов», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пролоббированный МВФ закон об открытии рынка земли.

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