29 апреля 2020, 10:06 — REGNUM Украина пляшет перед Международным валютным фондом (МВФ), как цирковая собачка, заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский 28 апреля в эфире телеканала 112.ua.
Парламентарий обратил внимание, что кредит МВФ, выданный под продажу Украиной земли, не спасёт страну от дефолта.
По его словам, Украине нечем отдавать долги, и международные кредиторы это понимают, поэтому они пролоббировали законы, позволяющие забрать землю.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал пролоббированный МВФ закон об открытии рынка земли.
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