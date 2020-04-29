Джакарта, , 09:53 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо, сообщает Sindonews.

В ходе дискуссии лидеры обменялись мнениями о пандемии COVID-19, как в регионе, так и в мире.

«Президент Индонезии высоко оценил содействие правительства Индии в поставках фармацевтической продукции в Индонезию. Нарендра Моди заверил, что Индия сделает все возможное для предотвращения перебоев с поставками медицинских товаров», — говорится в заявлении посольства Индии.

Лидеры также обсудили вопросы, связанные с их гражданами в каждой стране, и согласились оставаться на связи, чтобы обеспечить все возможные меры содействия в этом вопросе.

В ходе переговоров Нарендра Моди подчеркнул тот факт, что Индонезия является важным морским партнером, а сила двусторонних отношений поможет странам в борьбе с последствиями пандемии.

Как сообщало ИА REGNUM, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) отправят не менее 20 тонн медицинской помощи в Индонезию.

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