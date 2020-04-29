Либревиль, , 09:36 — REGNUM Премьер-министр Габона Жульен Нкоге Бекале объявил об ослаблении карантинных мер в столице страны, Либревиле, и трех соседних муниципалитетах. Об этом передает информационное агентство AFP со ссылкой на обращение премьер-министра к нации.

В рамках ослабления полного карантина правительство ввело комендантский час до рассвета и разрешило постепенное открытие магазинов. При этом школы и места отправления культа останутся закрытыми, подчеркнул Бекале. Выезд за пределы столицы также будет ограничен во избежание возможного распространения коронавируса в другие провинции страны, добавил он.

Премьер-министр заявил, что решение было направлено на то, чтобы избежать «социальной дестабилизации», если люди не смогут зарабатывать на жизнь.

«Мы приближаемся к пику эпидемии, которая может наступить с конца мая до середины июня», — заявил Бекале.

На сегодняшний день в Габоне подтвердили 211 случаев заражения коронавирусом, в том числе три случая с летальным исходом.