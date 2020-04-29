Сеул, , 09:29 — REGNUM 28 апреля глава Южной Кореи провел телефонный разговор с премьер-министром Австрии, с которым обсудил сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента.

В рамках диалога Мун Чжэ Ин поделился информацией об эпидемиологической ситуацией в стране, отметив сокращение числа новых случаев заражения коронавирусом и прозрачные данных о действиях правительства, предоставляемых общественности. Он также поблагодарил правительство Австралии за поддержку Сеула в процессе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Себастьян Курц высоко оценил усилия южнокорейского правительства в борьбе с коронавирусом и выразил надежду на то, что Сеул сможет избежать возникновения второй волны эпидемии. Он также отметил, что правительство страны намерено в ближайшее время намерено снять ограничения на поездки и возобновить авиасообщение с Южной Кореей.

Отмечается, что стороны также затронули тему ослабления мер социального дистанцирования и открытия школ.