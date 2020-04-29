Париж, , 09:26 — REGNUM Третий Парижский форум мира, на котором соберутся международные лидеры и представители гражданского общества, пройдет с 11 по 13 ноября и будет посвящен ответам на кризис, связанный с коронавирусом, сообщает Le Figaro.

Организаторы заверили, что встреча будет проходить в «гибридной форме», частично физически и частично в режиме онлайн, в зависимости от возможностей проведения встреч на эту дату.

«Несомненно то, что кризис будет иметь гораздо более болезненные последствия для Юга, чем для Севера», — заявил президент форума и экс генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Паскаль Лами.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп запретил до сентября проведение всех культурных событий численностью более 5000 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Франции запретили проведение массовых культурных мероприятий