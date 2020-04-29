Красноярск, , 09:28 — REGNUM В администрации Красноярска на должность руководителя юридического управления назначен Михаил Минкин. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба администрации.

Как следует из публикации, Минкин Михаил Васильевич был переведён с должности заместителя на должность руководителя управления распоряжением администрации города от 22 апреля.

В анкете на сайте мэрии указывается, что Минкину 49 лет. Он является уроженцем Ростовской области, в 2001 году окончил Ростовский юридический институт Северо-Кавказской академии государственной службы, после окончания вуза работал начальником юридической службы администрации города Волгодонска, городской думы Волгодонска, заместителем председателя муниципальной избирательной комиссии Волгодонска.

С 2018 года Минкин работал начальником экспертно-правового отдела аппарата Красноярского городского Совета депутатов.

Михаил Васильевич является муниципальным советником третьего класса.

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