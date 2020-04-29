Москва, , 09:14 — REGNUM Соединенные Штаты пытаются использовать ситуацию с пандемией коронавируса для усиления давления на власти Венесуэлы, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат ходе закрытой видеоконференции членов Совбеза по ситуации с COVID-19 в Венесуэле выразил благодарность своим коллегам, которые «внезапно продемонстрировали желание обсудить гуманитарную обстановку в Венесуэле».

Он добавил, что это произошло после того, как 22 апреля Россия подняла вопрос о попытках США использовать ситуацию с коронавирусом, чтобы усилить политическое и военное давление на законное правительство Венесуэлы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с проамериканским оппозиционером Хуаном Гуайдо, в ходе которых обсудил «демократический переход» власти в Венесуэле.

Также они обсудили возможность заблокировать доступ к гуманитарной помощи и поставкам медицинского оборудования законным властям Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро.