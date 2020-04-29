Пхеньян, , 09:14 — REGNUM Никакой необычной активности не зафиксировано в Северной Корее, лидер которой Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. Таковы данные южнокорейской разведки, сообщил министр национальной обороны Республики Корея Чон Гён Ду 29 апреля на встрече с депутатами парламента.

По данным разведки, в КНДР не происходит ничего странного или необычного. Судя по всему, Ким Чен Ын исполняет обязанности главы государства, как и ранее, отметил министр.

Чон Гён Ду подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией в соседней стране. Южнокорейские военные, добавил он, проверили все обстоятельства возможного исчезновния главы КНДР, в том числе связанные с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, северокорейский лидер не участвовал в ряде государственных мероприятий после того, как 11 апреля провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи. Предположения о серьёзном ухудшении его здоровья официально не комментируются и не подтверждаются.

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