Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве с 12 мая должны начать работу приёмные комиссии военных комиссариатов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа 29 апреля, во все военкоматы города уже поступили защитные медицинские маски, бесконтактные термометры и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий весеннего призыва граждан на военную службу.

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Наборами средств личной дезинфекции обеспечат и призывников. Также создан необходимый запас дизсредств для проведения обеззараживания помещений военных комиссариатов и автомобильного транспорта, выделяемого для перевозок призывников.

На сборном пункте Москвы уже проведена специальная обработка контрольно-пропускного пункта, всех лестниц, перил, комнат отдыха для призывников, столовой, а также прилегающей к военкомату территории. Также дезинфекция и санитарная обработка проводится в зданиях и на прилегающих территориях военных комиссариатов.

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Напомним, в соответствии с указом президент РФ призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля 2020 года. Призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек. Первые отправки в войска состоятся не ранее 20 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в целях борьбы с распространением коронавируса сотрудники военкоматов были переведены на удалённый режим работы. Все необходимые учётные данные сотрудники военкоматов осуществляют в дистанционном режиме по телефону. Это сделано для того, что исключить личное посещение военкоматов.

Добавим, что выпускники российский школ 2020 года, которым предстоит сдавать ЕГЭ и поступать в вузы, освобождены от весеннего призыва. Это порядка 15 тыс. из 650 тысяч молодых людей, подлежащих призыву.

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