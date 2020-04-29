29 апреля 2020 | Время чтения 5 мин

Глава МИД России Сергей Лавров допустил возможность того, что американское атомное оружие будет убрано из Европы. Французы останутся тогда единственными на континенте, имеющими свою бомбу, и потому смогут лидировать в европейской обороне. А это в свою очередь приведет к переоценке военных приоритетов – в частности, не будет нужды наращивать военное присутствие НАТО и США на восточном фланге альянса.

Станислав Стремидловский, , 09:01 — REGNUM



Ядерное оружие Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе лекции для студентов МГИМО в формате видеоконференции сделал ряд любопытных предположений практического и перспективного свойства. Отвечая на вопрос о самоизоляции стран на мировой арене сегодня друг от друга, глава российской дипломатии поставил в центр угла отношения США и Европейского союза.

Тезис первый: европейцы почувствовали достаточно быстро, что США не слишком будут брать на себя ответственность за то, что происходит в Европе. Вашингтону интересны вполне осязаемые, прагматичные вещи, прежде всего, закупка американских товаров, услуг, вооружений. Тезис второй: сейчас Германию в разгар коронавируса обязали купить американские бомбардировщики вместо европейских, у которых уже вышел срок, и пора их уже менять. Но менять в этот раз будут не на европейские боевые машины, а на американские, хотя, наверное, авиапромышленность Европы, прежде всего Airbus, другие концерны могли бы с пользой для себя получить десятки миллиардов долларов за такой заказ. Тезис третий: покупать эти самолеты Германия будет для того, чтобы на них разместить американское ядерное оружие, которое хранится в Европе и которое, «мы считаем, необходимо все-таки оттуда убирать. Это, наверное, будет темой будущих переговоров, когда наши американские коллеги до этого созреют. Мы очень надеемся, что заявления о заинтересованности в таких переговорах не останутся просто словами». Тезис четвертый, закольцовывающий первый: параллельно с направлением дополнительных военных на территорию Европы, с наращиванием присутствия НАТО на восточном фланге вблизи российских границ, с параллельным наращиванием количества и качества учений, все-таки у европейцев сохраняется ощущение, что американцы изолируются от них и не хотят брать на себя слишком большую ответственность за безопасность Европы.

Войска НАТО преодолевают реку на учениях в Литве Army.mil

Действительно, действия президента США Дональда Трампа заставили европейцев серьезно задуматься о том, как выстраивать совместную оборону. Дискуссии затронули даже сложную тему ядерного зонтика над Европой. В августе 2018 года немецкий профессор Кристиан Хакке предложил подумать о возможности обладания Германией атомной бомбой. По его мнению, вопрос назрел, и дело не в Трампе, поскольку, «если тот пробудет на президентском посту два срока и потом его сменит кто-то более разумный, Германия в любом случае лишится особого статуса в отношениях с США, а американский ядерный зонтик не сможет, как в годы холодной войны, надежно защитить Европу». В свою очередь бывший немецкий посол в США и Великобритании Петер Аммон, предполагая, что «в течение следующих 15 лет Германия будет зависеть от ядерного щита США без реальной альтернативы», допустил «смелую договоренность с Францией». Она могла бы позволить софинансировать французское или британское ядерное оружие, что дало бы «немцам больше возможностей для совместного решения в области безопасности». Поскольку Лондон в итоге взял твердый курс на выход из ЕС, единственным игроком в этой партии остался Париж. Что он вскоре и продемонстрировал.

В начале 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон, который за несколько месяцев до того констатировал «смерть мозга НАТО», заявил, что сегодня «мы должны вступить в стратегический диалог со всеми партнерами, которые этого хотят, в том числе и по ядерному вопросу». Франция «верит в европейскую оборону», продолжил он, и «я думаю, что это очень важный элемент, это то, что является новым в рамках европейской обороны и в этом соединении европейской обороны с НАТО». Немецкая радиостанция Deutsche Welle в этой связи сообщала, что «теоретически возможно», что Берлин и Париж по ядерной проблеме продвинулись дальше, чем было известно ранее. Ходят разговоры о неких закрытых дополнениях по ядерному оружию в подписанном в прошлом году Германией и Францией Аахенском договоре. При этом, согласно исследованию, проведенному Фондом Кёрбера, 40% немцев одобряют «ядерный зонтик» Франции или Великобритании, в то время как американский поддерживают лишь 22%. Слова Макрона имели и прямое практические измерение, связанное с разработкой новых европейских боевых машин, которые при необходимости можно было бы модернизировать под французское ядерное оружие. Поэтому для Парижа и не только для него неприятным сюрпризом стало сделанное 21 апреля заявление министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о намерении приобрести 45 американских F-18.

«Американцы сделали им предложение, от которого они не могли отказаться», — прокомментировал действия Берлина один из французских порталов, назвав его «компромиссом, неблагоприятным для авиационной промышленности Германии» и «продиктованным требованиями янки в НАТО». Против контракта с США выступили влиятельный профсоюз сотрудников предприятий металлообрабатывающей и электротехнической промышленности Германии IG Metall и заводские советы. В письме, направленном Крамп-Карренбауэр, министру экономики и энергетики Петеру Альтмайеру и министру федеральной канцелярии Хельге Браун, они подчеркнули, что покупка F-18 не только перенаправит миллиарды долларов немецких налогоплательщиков американцам, но также поставит под угрозу будущее военного авиакосмического комплекса Германии. Помимо финансовых соображений есть и геополитические. Ряд французских депутатов отмечают, что «Берлин является антиядерным с Парижем и проядерным с Вашингтоном». А здесь не исключено, что Германия руководствуется не только какими-то секретными договоренностями с США, которые она вынуждена исполнять, но и ревностью к Франции. Ведь если, на что намекнул Лавров, американское ядерное оружие будет убрано из Европы, французы останутся единственными на континенте, имеющими свою бомбу, и потому смогут лидировать в европейской обороне.

Эммануэль Макрон и Дональд Трамп Jcs.mil

Что в свою очередь приведет к переоценке военных приоритетов. Выгодно ли это будет Европе? В целом да. Париж считает первоочередными угрозы на южном направлении, к чему есть все основания. На юге — Ближний Восток и Африка, откуда поступает уже несколько лет неконтролируемый поток мигрантов в ЕС. Там же главные вооруженные конфликты, в частности в Ливии и Сирии, потенциальная нестабильность и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лидерство Парижа и французский ядерный зонтик над ЕС означает, что европейские силы обороны будут заниматься южным направлением. И это позволит демилитаризировать восточный фланг НАТО, что будет принято во внимание Россией, которая ответит взаимностью. Конечно, это не понравится Польше, сделавшей ставку на наращивание военной мощи американцев на своей территории. Но ничего страшного, привыкнут и поляки, им не впервой сталкиваться с тем, что западные союзники руководствуются в первую очередь своими интересами.